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Twitter'da 'Evet' propagandası yapan kaymakama soruşturma açılmadı

Valilik, kaymakam Solmaz’a "konunun başka yerlere çekilmemesi için gereken uyarının yapıldığını" uyarısında bulundu

04 Nisan 2017 15:37

Uşak Valiliği, 'Evet' kampanyasına katılarak sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Ulubey Kaymakamı Ahmet Solmaz hakkında CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal’ın yaptığı şikâyeti işleme almadı. Valilik, kaymakam Solmaz’a “konunun başka yerlere çekilmemesi için gereken uyarının yapıldığını” uyarısında bulundu.

Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre, Ulubey Kaymakamı Solmaz’ın sosyal medya paylaşımlarında “Evet” paylaşımı nedeniyle CHP milletvekili Mahmut Tanal, İçişleri Bakanlığı’na şikayet etti. 

Tanal’ın şikâyetine yanıt Uşak Valiliği’nden geldi. Vali adına Uşak Vali Yardımcısı Mehmet Hulusi Kaya’nın imzasını taşıyan yazıda, şikâyet ile ilgili olarak kaymakam Solmaz hakkında herhangi bir işlem yapılmayacağı belirtilerek “Yapılan eylemin siyasi parti faaliyeti veya siyasi görüş ifade etmek olmadığı, her vatandaş gibi ülke yönetimi konusunda bir birey olarak görüşünü ifade etmek olduğu değerlendirilmiştir. Bunun yanında, konunun olumsuz yönlere kaymaması için adı geçene gerekli uyarı yapılmıştır” denildi.

CHP’li Mahmut Tanal, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada gelen cevabı anlamanın mümkün olmadığını belirterek “Devlet Memurları Kanunu’ndaki madde açıktır; ‘hiçbir siyasi görüş arasında ayrım yapmaz. Buna göre Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar.’ Ancak Valilik bunu bile bile alenen milletin aklıyla alay ediyor. Cumhurbaşkanı’nın mitingine katılmayan muhtar yerine kayyım atanan yeni Türkiye’de hukuk artık sadece muhaliflere uygulanıyor.

Yeni anayasa halkoylamasından geçerse bu tarz uygulamalar maalesef sürekli hale gelecek. Türkiye Cumhuriyeti, ‘parti devleti’ olma yolunda ciddi bir tehdit altında” dedi. Ulubey Kaymakamı Solmaz, Twitter hesabından “Evet” kampanyasına katılarak “Ülkemize milletimize hayırlı olsun artık yegâne karar millettedir. Güçlü ve istikrarlı Türkiyem için #BendeVarım” diye yazmıştı.

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