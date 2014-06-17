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Twitter'da Ekmeleddin İhsanoğlu çılgınlığı

CHP ve MHP'nin çatı adayı olarak Ekmeleddin İhsanoğlu'nu açıklamasının ardından, sosyal medya adeta taarruza geçti

17 Haziran 2014 03:50

Türkiye'de bugüne dek, pek çok insanın ismini bilmediği Ekmeleddin İhsanoğlu, twitter'da Türkiye listesinden dünya listesine birinci sırada girdi.

Twitter kullanıcıları, bazen esprili bazen de sert ifadelerle, CHP ve MHP'nin çatı aday olarak açıkladığı Ekmeleddin İhsanoğlu ismine tepki yağdırdı.

İşte twitter'dan tepkiler:

Atilla Taş: Teessüf ederim! umardım ki çatı aday ben olayım. Hiç değilse ismim kolay söyleniyor.

Can Dündar: Erdoğan'ın rakiplerini bile kendine benzetmesi, erken bir seçim zaferi sayılmaz mı?

Aslı Aydıntaşbaş: Birinci turda seçtireceksiniz adamı...

Nihat Doğan: Çatı Cumhurbaskanı adayi Ekmeleddin İhsanoğlu, sözde mi yoksa özde mi laik olacak?

Onur Akay: Medya Ekmeleddin İhsanoğlu'nun resmi sitesinden ve Google'dan bilgi alıyor. Halk hadi tanımıyor, medyada yabancı!

Yazgülü Aldoğan: Ekmeleddin (adını bile bilmiyordum) İhsanoğlu'nun adı, sosyal demokrat seçmende şamar, tekme, çimdik etkisi yarattı! Değişik bir taktik herhalde

 

Twitter'da Ekmeleddin İhsanoğlu caps'leri

 

Armağan Çağlayan: Ekmelettin İslamoğlu. Doğru mu yazdım? İsmi bile zor yahu

Alper Turgut: Kahkaha atarken Çatı'dan düşüyordum resmen.

Can Ataklı: Ekmeleddin İhsanoğlu çok düzgün ve kaliteli olabilir. Ama CHP aday gösteremez. Bu Cumhuriyet devrimine de ihanet sayılır.CHP bu adayla parti disiplinini koruyamaz. CHP'den mutlaka bir başka aday daha çıkacaktır.

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