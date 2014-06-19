Twitter'da Ekmeleddin İhsanoğlu bilmecesi sona erdi

Muhalefetin çatı adayı olarak Ekmeleddin İhsanoğlu'nu göstermesiyle birlikte sosyal medyada İhsanoğlu fırtınası esmeye başladı.

DHA'nın haberine göre, özellikle Twitter'da adına birçok hesap açılan İhsanoğlu'nun hangi hesabının gerçekten kendisine ait olduğu tartışılır hale geldi.

Twitter karmaşasına son noktayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koydu. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu resmi twitter hesabı @profdrihsanoglu'dur' mesajını paylaştı. 3 gün önce açılan hesap 20 bin takipçiyi geçmiş durumda.