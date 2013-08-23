Twitter'da Cuma namazında tweet atılır mı tartışması

Bugün TV Haber Dairesi Başkanı ve köşe yazarı Tarık Toros'un cuma namazı için gittiği camiden imamın vaazını tweet geçmesi twitter kullanıcıları arasında polemiğe sebep oldu.

Tarık Toros twitterda "Cuma vaizi fena halde formda: bu Sisi denen adam pisi bile olamaz" mesajını paylaştı. Bunun üzerine, Toros'a cevaben AKP Milletvekili Nimet Baş'da "Cuma namazindan bile twitt atmak: ))) Cemaat suuru bu olsa gerek.." tweetini paylaştı.

Baş'ın bu tweetine Tarık Toros'un cevabı "Maksat, vaaz geniş kitlelerle buluşsun" şeklinde oldu.

Buna karşılık olarak da Baş, "bence de ama Hocanın haberı var mı canlı yayından::))))" yazdı.