T24 LogoT24 Logo
Gündem

Twitter'da Cuma namazında tweet atılır mı tartışması

AKP Milletvekili Nimet Baş: Cuma namazindan bile twitt atmak, cemaat suuru bu olsa gerek

23 Ağustos 2013 18:46

Bugün TV Haber Dairesi Başkanı ve köşe yazarı Tarık Toros'un cuma namazı için gittiği camiden imamın vaazını tweet geçmesi twitter kullanıcıları arasında polemiğe sebep oldu.

Tarık Toros twitterda "Cuma vaizi fena halde formda: bu Sisi denen adam pisi bile olamaz" mesajını paylaştı. Bunun üzerine, Toros'a cevaben AKP Milletvekili Nimet Baş'da "Cuma namazindan bile twitt atmak: ))) Cemaat suuru bu olsa gerek.." tweetini paylaştı.

Baş'ın bu tweetine Tarık Toros'un cevabı "Maksat, vaaz geniş kitlelerle buluşsun" şeklinde oldu.

Buna karşılık olarak da Baş, "bence de ama Hocanın haberı var mı canlı yayından::))))" yazdı.

 \

ETİKETLER

namaztweettarık torosnimet baş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24