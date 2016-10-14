Twitter’da bir garip anket: Putin, ABD Başkanı oluyor!

Alman girişimci Kim Dotcom'un Twitter'da yaptığı "başkanlık" anketinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Demokrat başkan adayı Hillary Clinton ve Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı yüzde 65 oy alarak geride bıraktı.

Rudaw’ın haberine göre, Kim Dotcom'un “ABD'nin bir sonraki başkanının kim olmasını istiyorsunuz?” sorusunu yöneltildiği Twitter anketinde, 13.726 kişiden yüzde 65'i Putin'i ABD başkanı olarak görmek istediklerini işaretledi.

Ankette Trump yüzde 21 oy alırken, Clinton'ın oyların yüzde 14'ünü alabildi.