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Twitter'da 'Berkin' rekoru; 14 milyondan fazla tweet atıldı

Türkiye’deki en çok konuşulan başlıklardan inmeyen Berkin Elvan için iki günde toplamda 14 milyondan fazla tweet atıldı

13 Mart 2014 12:03

Polis'in sert müdahalesi sonrası ağır yaralan ve önceki gün hayata veda eden Berkin Elvan Twitter’da en çok konuşulan konu oldu.

Türkiye’deki en çok konuşulan başlıklardan inmeyen Berkin Elvan için iki günde toplamda 14 milyondan fazla tweet atıldı. Böylece Gezi Parkı eylemlerinden sonra Twitter’da yeni bir rekor kırılmış oldu. Keyhole’dan alınan bilgilere göre 11-12 Mart günleri arasında içinde ‘Berkin’ geçen tweet sayısı 14 milyonu aştı.

‘#BerkinElvanÖlümsüzdür’ başlığıyla atılan tweet sayısı ise 12 milyonu geçti. Hürriyet'ten Ahmet Can'ın haberine göre, bu rakamla beraber Türkiye’deki 12 milyon civarındaki Twitter kullanıcısı başına bir tweet düştüğü ortaya çıkıyor. Paylaşılan Berkin Elvan tweetlerinin yüzde 57’si diğer kullanıcılardan retweet edildi. Bu rakamlarla beraner Berkin tweetlerinin ulaştığı kişi sayısı dünya çapında 70 milyona ulaştı. Geçen yıl yaşanan ‘Gezi Parkı’ eylemlerinde en çok kullanılan sosyal ağ yine Twitter olmuştu. Söz konusu dönemde kullanıcılar, günde 20 milyon tweet göndermişti.

Rakamlarla Berkin Elvan tweetleri

14 milyon (‘Berkin’ yazılan Tweet sayısı)

11.9 milyon (#BerkinElvanÖlümsüzdür başlığıyla atılan tweet sayısı)

%57 (Berkin Elvan’ın retweet oranı)

70 milyon (Gönderilen tweetlerin ulaştığı kullanıcı sayısı)

12 milyon (Türkiye’deki Twitter kullanıcı sayısı)

20 milyon (Gezi Parkı eylemlerinde atılan günlük tweet sayısı)

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