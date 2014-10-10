Twitter'da bazı hesaplara Kobanê engeli

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Kobanê'de yaşanan olaylarla ilgili olarak, vatandaşları provoke eden, bazı kesimleri ve terörist grupları silahlı mücadeleye davet eden Twitter hesaplarının, Twitter tarafından engellendiğini belirterek, "Tamamıyla ulusal güvenliğimize yönelik bir hadisedir" dedi.



Elvan, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) arasında, Türkiye 'de yazılım pazarını büyütmek, sektördeki istihdamı artırmak ve yazılım firmalarının beklentilerine uygun, nitelikli insan yetiştirerek sektörü güçlendirmek amacıyla düzenlenen protokol imza töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ulusal güvenlik

Elvan, bir gazetecinin, Kobanê'de yaşanan olaylarla ilgili bir tweetin silinmesi ve Bakanlık tarafından buzlandırılması yönündeki soruya şu cevabı verdi: "Ulusal güvenliğimizi tehdit eden, maalesef birtakım vatandaşlarımızı provoke eden, hatta bazı kesimleri ve terörist grupları silahlı mücadeleye davet eden tweetlerle karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla biz gerekli girişimlerde bulunduk ve bunların da önemli bir kesimi twitter tarafından engellendi.



Tamamıyla ulusal güvenliğimize yönelik bir hadisedir. Biz yakıp yıkan, kamu binalarını, hastaneleri, okulları, ambulansları tahrip eden gençler istemiyoruz. Biz, çalışan, üreten, gerçekten bu ülkenin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayan gençler arzu ediyoruz.



Bu gençleri provoke edenler, yönlendirenler var. Emin olun ki bu tür girişimleri yapanlar eninde sonunda yargı önünde, adalet önünde mutlaka hesabını verecektir. Ben tüm vatandaşlarımıza sağduyu tavsiye ediyorum."



