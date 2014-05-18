Twitter'da Bakan Yıldız'a istifa çağrısı 3. günde de TT oldu

Soma'da meydana gelen ve 302 maden işçisinin yaşamını yitirdiği Soma katliamında, 9 ay önce o madeni gezerek sağlam raporu verdiği ortaya çıkan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Twitter'da büyük bir tepkinin hedefi oldu. Günlerdir attıkları tweetlerle Bakan Yıldız'ı istifaya çağıran kullanıcılar bugün ise "TanerYıldız İSTİFA" hashtag'iyle ile en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Önceki günlerde Twitter'da #KatilBakanHesapVer ve #İstifaEt KatilBakan hashtag'iyle Enerji Bakanı Yıldız'ı eleştiren sosyal medya kullanıcıları, Bakan Yıldız'ın ve hükümetin istifasını istemişti.

Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın, Soma katliamının ikinci günü akşamı Kanal 24’ün canlı yayınında "Olayı duyunca hiçbir hazırlık yapmadan geldik. Arkadaşlarım soruyor neden iki gündür aynı gömleği giyiyorsun. Ben de durumumuz bu diyorum" açıklaması Soma'da günlerdir uykusuz kalan ve madenden gelecek iyi bir haber bekleyen işçi yakınları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.