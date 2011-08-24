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Dünya

Twitter’da artık galeri de var

Twitter’da paylaştığınız fotoğraflarınız artık kişisel galerinizde toplanıyor ve profil sayfanızda gösteriliyor...

24 Ağustos 2011 03:00

T24 - Twitter’da paylaştığınız fotoğraflarınız artık kişisel galerinizde toplanıyor ve profil sayfanızda gösteriliyor.

Resmi Twitter hesabı tarafından bir tweet ile açıklanan ve ayrıntıları paylaşılan yeni özellik sayesinde Twitter, yFrog, Twitpic ya da Instagram üzerinde paylaştığınız fotoğraflarınız artık galerinizden görülebiliyor. 

Yeni Medya Düzeni'nin haberine göre, paylaşılan videoları kapsamayan galeriler, Ocak 2010’dan sonra tweet attığınız en son 100 fotoğrafı kronolojik olarak listeliyor.

Profil sayfasında son fotoğraflar yer alıyor ve orada “tümünü göster”e tıkladığınızda ise tüm resimlerinize ait küçük görsellere ulaşabiliyorsunuz.

Yeni eklenen bu özellik hakkında Twitter’a sorulan sorular “Twitter Destek” sayfasında cevaplanıyor ve Twitter dikkat edilmesi gereken noktalar kısaca şöyle açıklanıyor:

- Fotoğraflarının Twitter galerilerinde gösterilmesini istemeyen kullanıcıların, fotoğrafın paylaşıldığı tweet’i silmeleri yeterli oluyor.

- Retweet yapılan fotoğraflar galeride gösterilmiyor fakat başkasına ait fotoğraf paylaşıldığında galeride listeleniyor.

- Gösterilmeyen ya da siyah gözüken fotoğraflar, fotoğraf paylaşmak için kullanılan sitelerdeki sorunlardan kaynaklanıyor.


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