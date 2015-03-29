Twitter’da Anadolu Ajansı’nı eleştiren 58 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Twitter’da Anadolu Ajansı’na eleştirdikleri gerekçesiyle Fazıl Say, Can Dündar ve Erdal Beşikçioğlu’nun da aralarında olduğu 58 kişi hakkında ‘hakaret, iftira ve tehditin yanı sıra halkı kin ve düşmanlığa tahrik‘ suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet gazetesinden Ahmet Şık’ın haberine göre, hakkında soruşturma açılan 58 isim arasında Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve muhabiri Ahmet Şık, Hürriyet Gazetesi yazarı Melis Alphan, Milliyet Gazetesi muhabiri Burcu Karakaş, Zaman Gazetesi Washington Temsilcisi Ali Arslan, Taraf gazetesi yazarı Emre Uslu ve Metin Uca; CHP milletvekilleri Umut Oran ve Müslim Sarı ile Fazıl Say, Erdal Beşikçioğlu ve Atilla Taş da var.

Küfür yok, soruştuma var

Ancak bu isimlerin Anadolu Ajansı’na yönelik küfür ya da hakaret içeren hiçbir paylaşımı bulunmuyor. Soruşturma dosyasına giren ‘tweet‘lerden bazıları şöyle:

Fazıl Say: Anadolu Ajansı büyükşehirlerde önce kırsal kesimi vererek asıl sonuçları manipüle etmeye kalkışmıştır.

Can Dündar: Anadolu Ajansı genel müdürünün Bülent Arınç’ın eski basın danışmanı olduğunu hatırlatmakta yarar var.

Ahmet Şık: AKP-Cemaat savaşının seçim cephesindeki askerleri Anadolu Ajansı ve Cihan Haber Ajansı (Cemaat) oldu. Abonelik iptali için yeterli veri.

Melis Alphan: Ya bu yüz karası Anadolu Ajansı nasıl bu kadar fark koyuyor? Hayallerindeki sonuçları mı yazıyorlar?

Umut Oran: CHP’nin vefakâr partilileri Anadolu Ajansı’nın haberlerine itibar etmeyin.

Sansür talebi

Diğer yandan haklarında suç duyurusu isimlerin uzlaşma taleplerinin kabul edilmeyeceği belirtilerek şüphelilerin iddialara konu mesajlarının kaldırılması ya da hesaplarının kapatılmasına karar verilmesi talep edildi.