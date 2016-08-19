Twitter'da 360 bin hesap askıya alındı

Popüler sosyal paylaşım platformlarından Twitter'dan yapılan açıklamada,

2016 yılının ilk yarısında 235 bin hesabın "aşırı şiddet içeren paylaşımlar"

nedeniyle askıya alındığı bildirildi.

ABD merkezli şirketin açıklamasında "terör mesajlarının yayılmasına karşı

verilen mücadelede önemli sonuçlar elde edildiği" belirtilerek geçen yıldan

bu yana engellenen hesapların sayısının toplamının böylece 360 bine ulaştığı

kaydedildi.

Twitter'ın blogunda yapılan açıklamada, son olarak şubat ayında engellenen

hesaplarla ilgili rakamların duyurulduğu hatırlatıldı. Açıklamada, "şubat

ayından bu yana dünya çapında ölümlere neden olan bir dizi iğrenç terör

saldırısı meydana geldi. Bu saldırıları kınıyor, platformumuzda şiddet ve

terörün teşvik edilmesine izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz"

denildi.

'Engellemeler için sihirli algoritmamız yok'

Twitter'ın açıklamasında terör mesajlarına yer verilen içeriğin saptanması ve

ilgili hesabın askıya alınması işlemlerinde hız kazanıldığı vurgulandı. Geçen

yıldan bu yana günlük engellemelerin yüzde 80 oranında arttığına dikkat

çekilen açıklamada, "teröristlerin filtre edilmesinde sihirli bir algoritma

bulunmadığı" belirtildi. Buna karşılık yılın ilk 6 ayındaki engellemelerin

geliştirilen otomatik bir işlem sayesinde yapıldığı vurgulandı. Polisle de bu

konuda işbirliği yapıldığına dikkat çeken Twitter, usule uygun destek

taleplerine karşılık verildiğini kaydetti.

Uzmanlara göre Twitter baskı altında. Plaform, bir yandan ifade hürriyetini

korurken, aynı zamanda şiddet çağırısında bulunmamaları ve yeni militan

kazanmamaları için teröristlere mecra sunmamaya çalışıyor.

Geçen hafta San Francisco'da bir federal mahkeme, Ürdün'ün başkenti

Amman'da yakınlarını kaybeden ABD vatandaşlarının açtığı davada Twitter'i

suçsuz bulmuştu.

Nefret söylemine karşı

kurallar

Twitter, nefret söylemine karşı belirlediği yeni kuralları geçen yılın sonunda

ilan etmişti. Nefret söylemine karşı düzenlemenin din, milliyet, ırk, cinsel

eğilim, cinsiyet, cinsel kimlik, yaş ve hastalık konulu paylaşımları kapsadığı

vurgulanmış, "Farklı görüşlerin yayılmasına destek vermeye devam edeceğiz.

Ancak nefret söylemi sınırının aşıldığı hesaplara müdahale etmekte tereddüt

etmeyeceğiz" denilmişti.