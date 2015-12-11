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Dünya
Deutsche Welle

Twitter'a Türkiye'den para cezası

Türkiye’de sosyal paylaşım sitesi Twitter ilk kez para cezasına çarptırıldı.

11 Aralık 2015 19:22


Türkiye'de sosyal paylaşım sitesi Twitter ilk kez para cezasına çarptırıldı. Türkiye’de telekomünikasyon kuruluşlarının denetlenmesinden sorumlu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ‘teröre teşvik eden’ paylaşımları engellemediği gerekçesiyle Twitter'a 150 bin TL, yani yaklaşık 47 bin euro idari para cezası kesti. BTK’nın Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, Twitter'ın terörle mücadele eden emniyet güçlerini hedef gösterdiği suçlamasını yöneltti.

Yaz aylarından bu yana PKK militanları polis ve askerlere saldırı düzenlemiş, Türk ordusu da bunun üzerine PKK’nın Kuzey Irak’ta ve Türkiye’nin güneydoğusunda konuşlandığı yerleri bombalamıştı.

Twitter, düzenli aralıklarla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedefi haline geliyor. Twitter’ın açıklamasına göre Türkiye, 2015 yılının ilk yarısı itibarıyla içerikleri karartan ülkelerin başında geldi. Dünya çapındaki toplam 442 karartmaya ilişkin mahkeme kararının 408’i Türkiye’den. Türkiye’de Twitter’a erişimin tamamen engellendiği durumlar da yaşandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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