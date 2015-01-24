Twitter'a ihtar: Türkiye'de içerik engellemeye devam ederseniz size ABD'de dava açarız!

Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak ve Prof. Dr. Yaman Akdeniz'in, Twitter'a çektiği "ihtar"da "İçerik engellemeye devam ederseniz Türkiye ve ABD'de tüm yasal yollara başvurmaktan geri durmayacağız" denildi.

Anayasa Mahkemesi’ne yaptıkları başvurularla Türkiye’deki Twitter ve Youtube üzerindeki yasakları kaldıran Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak ile Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, şimdi de bazı hesapları kapatan Twitter’a ihtar çekti.

Milliyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre, Twitter’ın hem ABD’deki merkezine hem de Türkiye’deki avukatına gönderilen ihtarda, “Ülke bazlı içerik gizleme politikası dahil, tüm engellemelere son vermenizi, aksi halde Türkiye’de ve ABD’de tüm yasal yollara başvurmaktan geri durmayacağımızı ihtar ederiz” denildi.

İçerik gizleme politikası

İki öğretim üyesinin avukatları Onar Can Keskin aracılığıyla gönderilen ihtarda Twitter’ın 2006’dan beri aylık olarak tahminen dünyada 284 milyon, Türkiye’de ise 12 milyon kullanıcıya hizmet sunduğu hatırlatılarak, 20 Mart 2014’de Türkiye’den siteye erişimin tamamen engellendiği ve iki öğretim üyesinin AYM’ye başvuruları üzerine 2 Nisan 2014’de yasağın kaldırıldığı belirtildi. Bu tarihten sonra Twitter ile hükümet arasında birtakım görüşmeler yapıldığı ve twitter’ın Türkiye bakımından, “ülke bazlı içerik gizleme politikasını” uygulamaya başladığı anlatılan ihtarda bu durumun yasal bir zorunluluktan kaynaklanmadığına vurgu yapıldı. Görüşmeler sonrasında, ancak “siyasi sansür” olarak tanımlanabilecek birçok engellemeye yol açan uygulamanın Türkiye Cumhuriyeti hukukundan kaynaklanmadığı ifade edilen ihtarda bu durumun ifade özgürlüğü ve haberleşme özgürlüğü bakımından önemli sonuçları olan ihlallere yol açtığı kaydedildi.

Fuat Avni ve diğer hesaplar

Twitter’ın @fuatavni isimli hesabın içeriğini gizlediği, fakat engellemeye konu içeriğin ne olduğu ve neden suç olduğunu belirtmediği, benzer şekilde @TheRedHack, @bulutalti, @csagir, @CelilSgr isimli twitter hesapları hakkında da içerik engellemesi yoluna gidildiği hatırlatıldı. Bu örneklerin, “aynı yargı merciilerinin sistemik bir şekilde, gerekçesiz olarak ve ifade özgürlüğünü hiç dikkate almaksızın onlarca kopyala-yapıştır karar verdiğini” gösterdiği savunulan ihtarda, “Bu yöntemin, gerek sosyal medya genelinde gerekse twitter özelinde sistemik ve yapısal bir sorun olduğu açıktır” denildi. Engelleme kararlarının basın hürriyetinin açık ihlali haline dönüştüğü vurgulanan ihtarda Birgün gazetesinin Twitter hesabına getirilen yasağa da atıf yapılarak bunun Amerikan Yüksek Mahkemesi içtihatlarına da aykırı olduğu ifade edildi. İhtarda hükümeti eleştiren, icraatları hakkında bilgiler veren hesap ve tweet’lere erişim engellenirken, hükümet yanlısı görünen hesaplara ilişkin taleplerin reddedildiği savunuldu.

“ABD’de dava açarız”Twitter’ın Türkiye’de yargı makamlarının verdiği kararlara uyma yükümlülüğü olmadığı ve mahkemelerin twitter hesaplarına ilişkin kararlarının çoğunluğunun Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğu vurgulanan ihtarda sosyal medya şirketlerinin başkalarının haklarını ihlal etmemek ve ihlali engellemek ödevleri bulunduğuna dikkat çekildi.

İhtarda Twitter’a ifade özgürlüğü hakkına saygı göstermesi gerektiği belirtilerek, “Aksi halde Türkiye’de ve ABD’de tüm yasal yollara başvurmaktan geri durmayacağımızı ihtar ederiz” denildi.