Twitter'a erişim kısıtlaması TBMM gündeminde

IŞİD'in kaçırdığı Türk askerlerini yakarak öldürdüğü iddiasını taşıyan videoyu yayınlamasının ardından Twitter ve YouTube'a erişim kısıtlaması getirildi. Kısıtlama hala sürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde,"Twitter’a girişimi engellemenizin sebebi halkı gerçek bilgiden yoksun bırakma isteği midir?" dedi.
Tanrıkulu’nun TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesi şöyle:
“-Twitter yetkililerinin uygulamasında duyarsız kaldıkları mahkeme kararı sayısı kaçtır?
-Twitter’a girişimi engellemenizin gerekçesi nedir?
-Twitter’a girişimi engellemenizin sebebi halkı gerçek bilgiden yoksun bırakma isteği midir?
-Twitter yetkililerinin uygulamasında duyarsız kaldıkları mahkeme kararlarında davacı ve davalı olan taraf kimlerdir?
-Twitter’da mağduriyete uğrayan TC vatandaşları kimlerdir?
-Twitter yetkililerinin uygulamasında duyarsız kaldıkları mahkeme kararlarının içeriği nedir?
-Twitter’dan uygulaması istenen mahkeme kararlarının, temel hak ve özgürlükleri ihlal edip etmediğinin denetimi nasıl yapılmıştır?
-Türkiye’de alınan mahkeme kararları AB temel hak ve özgürlükler, haberleşme özgürlüğü kriterlerine uygun mudur?
-Türkiye’de Twitter yetkililerinin uygulamasında duyarsız kaldıkları mahkeme kararları, AB mahkeme kararlarına akredite midir?
-Sosyal medyada iktidara karşı muhalefet yapılması istenmemekte midir?
-Sosyal medyada oldukça güçlü olan iktidar’a karşı eleştirileri görmezden gelmenizin sebebi nedir?”