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Dünya

Twitter yeni anti taciz kurallarını uygulamaya koyuyor

Anti taciz kurallarına uymayanların hesapları kapatılacak

18 Aralık 2017 20:33

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, diğer kullanıcıları taciz eden ve nefret söylemlerinde bulunanlara karşı önlem almadığı algısını düzeltmek amacıyla yeni 'anti taciz' kuralları uygulamaya hazırlanıyor. Yeni kurallara uymayan hesapların kalıcı olarak  kapatılacağı belirtildi. 

Taciz olaylarına kayıtsız kalması sebebiyle oldukça tepki gören Twitter baş yöneticisi Jack Dorsey, iki yıldır çalışma altında olan ve taciz, nefret sembolleri ve şiddet gruplarını kapsayan yeni kuralların uygulamaya konulacağını açıkladı.

Yeni kurallar kapsamında, kullanıcıların sivillere karşı şiddeti destekleyici paylaşımlarda bulunan hesaplarla iletişim kurması yasaklanacak, kullanıcıların profil ve biyografilerinde "şiddet mesajlı fotoğraf ve söylemler" yer alamayacak.

Twitter yaptığı açıklamada, yeni kurallara uyulmaması durumunda hesapların kalıcı olarak kapatılacağını söyledi.

Twitter aynı zamanda, "doğrulanmış kullanıcı" Jason Kessler'ın site üzerinden ABD'nin Virginia eyaletinde beyaz milliyetçi mitingi düzenlemesinin ardından oluşan tepkiler üzerine geçici olarak "mavi tık" işaretiyle belirttiği "doğrulanmış kullanıcı" uygulamasını da durdurdu. (DHA)

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Twitteranti taciz kuralları

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