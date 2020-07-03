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Dünya

Twitter yazılım mühendislerine iki kelime yasaklandı

Yazılımda kullanılan "master (efendi)" ve "slave (köle)" kelimeleri değiştirilecek

03 Temmuz 2020 13:35

ABD'de başlayan ırkçılık karşıtı protestolar dünya genelinde yayılırken Twitter mühendisleri de yazılımlarda bulunan bazı kelimeleri kaldırma kararı aldı. Buna göre Twitter, ırkçı anlamlar içeren 'master' (efendi), 'slave' (köle), 'blacklist' (karaliste) gibi terimleri, bilgisayar yazılımlarından çıkarmaya karar verdi.

CNN'de yer alan habere göre, Twitter mühendisleri yazılım dilinde kullanılan master, slave, blacklist gibi kelimeleri değiştirme kararı aldı. Programlama dilinde sözlük karşılığı 'efendi' anlamına gelen 'master', 'köleler' yani 'slaves' diye adlandırılan kopyaları kontrol eden, kodlamanın orijinal versiyonunu tanımlamak için kullanılıyor. Karaliste anlamındaki 'Blacklist' ise otomatik olarak reddedilen unsurları temsil ediyor. 

Twitter'ın yazılım mühendisliği bölümü  tweet atarak "daha kapsayıcı bir dil kullanmak amacıyla değiştirmeyi" istediği programlama terimlerinin bir listesini verdi. Bu listeye göre 'whitelist' yani 'beyazliste', 'allowlist' yani 'izinlistesi', 'master/slave' ikilisi ise 'lider/takipçi' anlamında 'leader/follower' ile değiştirilecek. 

Twitter'ın yazılım mühendisliği bölüm başkanı Michael Montano, karara ilişkin attığı tweet'te "Kelimeler değerlidir" yazdı. 

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