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Dünya

TWITTER, WEB SİTESİNDEKİ AÇIĞI YAMADI ANKARA (A.A)

21 Eylül 2010 21:55

-TWITTER, WEB SİTESİNDEKİ AÇIĞI YAMADI ANKARA (A.A) - 21.09.2010 - Popüler mikro blog sitesi Twitter, web sayfasındaki bir güvenlik açığının kaos yaratmasının ardından, açığı yamadı. Twitter anasayfası pop-up mesajları ve link akınına uğrarken, sayfalarında beklenmedik linklerle karşılaşan kullanıcılar, bunların üzerine imleci getirdiklerinde, içerisinde özellikle Japonya'daki cinsel içerikli sitelerin de olduğu başka web sayfalarına yönlendirildi. Bilgisayar virüsleriyle yayılan bu açıktan, aralarında İngiltere'nin eski Başbakanı Gordon Brown'ın eşi Sarah Brown'ın da bulunduğu binlerce kişi etkilendi. Twitter'dan yapılan açıklamada, açığın tamamen yamandığı belirtilirken, açığın "XSS" saldırısından kaynaklandığı kaydedildi. Twitter'ın anasayfasında yaşanan sorun mobil sürümde veya Ubertwitter, Seeismic ve TweetDeck gibi diğer uygulamalarda yaşanmadı.

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