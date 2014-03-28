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Twitter ve YouTube'dan sonra sıra Facebook'a mı geliyor?

Dışişleri Bakanlığı'nda Suriye'ye savaş planının görüşüldüğü iddialarıyla dün internete sızdırılan ses kaydı sonrası kapatılan YouTube'un ardından Facebook'un da kapatılacağı öne sürüldü

28 Mart 2014 10:22

Twitter'ın ardından dün YouTube'a erişimin de yasaklanmasının ardından TİB'in bu kez de Facebook’u kapatmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Star TV ana haber bülteninde verilen habere göre yasaklama kararı “Facebook’un da kapatılacağı yönünde ciddi emareler var. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’ndan (TİB) Facebook’un kapatılması için bir takım başvuruların yapıldığı bilgisi bize ulaştı” sözleriyle duyuruldu.

Bu arada AKPGenel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin partisinin Karabük İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Twitter ve Facebook’a “vergi kaçırıyorlar” eleştirisinde bulundu. Şahin şöyle konuştu.

“Oralarda yargı kararlarını uygulayan Twitter ve Facebook firması Türkiye’deki yargı kararlarını uygulamıyor. Bizi adam yerine koymuyor. Sen bizi adam yerine koymuyorsan biz de seni adam yerine koymayız arkadaş. Twitter ve Facebook firması Türkiye’den büyük paralar kazanıyorlar. Bunların Türkiye’de temsilcilikleri yok. ‘Temsilcilik açın’ dedik açmadılar. Açarlarsa vergi verecekler. Vergi vermemek için bu ülkede temsilcilik açmıyorlar. Vergi kaçırıyorlar. Bizim sırtımızdan milyonlar devşiriyorlar. Yargı kararlarını uygulayacağız. Bunların temsilcilikleri Amerika’da. Bu ülkeye temsilcilik açın ve bu ülkeden kazandığınız paranın vergisini ödeyin arkadaş.”

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