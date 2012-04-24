Twitter ve Facebook intiharı engellemeyi hedefliyor

Sosyal medya üzerinden intihar eden gençlerin sayısının giderek artması üzerine, ABD'nin Ulusal İntihar Engelleme Yardım Hattı geliştirdiği güvenlik ağı aracılığıyla, Facebook, Twitter ve Tumblr gibi sosyal ağlardaki intihar teşebbüslerini engellemeyi hedefliyor.

Amerika'nın Ulusal İntihar Engelleme Yardım Hattı’nın son zamanlarda geliştirdiği güvenlik ağı sayesinde, Facebook’taki kullanıcılar diğer kullanıcıların paylaşımlarının intihar eğilimi taşıdığını düşünüyorsa, bu durumu Facebook’a ihbar edebiliyor. İhbarı yapan kişi iki yolu kullanarak olası bir intiharı engelliyebiliyor. Kullanıcılar şüphe duydukları kişilerin paylaşımlarının sağ üst köşesindeki 'x' butonuna gelerek “Şikayet Et - Spam olarak İşaretle’ seçeneğini kullanarak veya durumu direkt olarak Facebook Yardım Merkezi’ne bildirerek ihbarda bulunabiliyor. Daha sonra şüphe duyulan kullanıcı, Kriz Merkezi tarafından e-posta aracılığı ile Yardım Hattı’nı araması veya bir danışmanla çevirimiçi sohbet etmesi konusunda teşvik ediliyor.

Twitter kullanıcıları da aynı şekilde intihara eğilimi olduğunu düşündükleri “tweet”leri Twitter Destek Merkezi’ne ihbar edebiliyor. Bunun sonucunda Yardım Hattı’na ulaşan bir e-posta, onları şüphe duyulan kişinin Twitter’daki aktiviteleri konusunda alarma geçiriyor. Twitter gizlilik politikasına dayanarak kullanıcıların e-posta adreslerini Yardım Hattı’ndan saklı tuttuğu için, Yardım Hattı kişilerle sadece Twitter hesapları üzerinden iletişime geçebiliyor. Tumblr da kullanıcıların güvenlik endişelerini, benzer şekilde Tumblr Yardım Merkezi’ne bildirmelerine olanak tanırken, şüphe duyulan kullanıcılara ulaşarak Yardım Hattı’nı aramaları konusunda onları cesaretlendiriyor.