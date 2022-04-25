"Twitter ve Elon Musk, satın almayı görüşmek için masaya oturdu"

Konuya yakın kaynaklar, Twitter’ın hissedarlara platformu satın almak için 43 milyar dolarlık teklifte bulunan Tesla CEO’su Elon Musk’ın teklifini görüşmeye başladığını aktardı.

The Guardian’da yer alan habere göre, sosyal medya devi Twitter ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın geçen hafta sonu bir araya geldiği açıklandı. Twitter'ın büyük bir kısmını satın almak isteyen Musk, 43 milyar dolarlık teklifinin finansal kaynaklarını açıklamasının ardından platformun yönetim kurulu üyelerini masaya oturtmayı başardı.

Twitter'da yüzde 9'dan fazla hisseye sahip olan Musk, teklifi için 46,5 milyar dolarlık bir finansman paketi hazırladı.Bu finansman, Musk’ın kendi varlıklarının bir karışımından ve Wall Street bankacılık devi Morgan Stanley ve diğer firmaların desteğinden gelecek.

Wall Street Journal gazetesi satın almanın bu hafta gerçekleşebileceğini öne sürdü.