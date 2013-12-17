Twitter üzerinden tehditlere dava açıldı

İngiltere'de, feminist gazeteci Caroline Criado-Perez'i Twitter üzerinden ölüm ve tecavüzle tehdit eden iki kişi hakkında dava açıldı. 23 yaşındaki Isabella Sorley ve 25 yaşındaki John Nimmon, bir iletişim ağını uygunsuz şekilde kullanmakla suçlanıyor. İki sanığın 7 Ocak'ta mahkeme önüne çıkacakları açıklandı.

Savcılığın, Criado-Perez'e ve kendisine destek veren milletvekili Stella Creasy'ye tehdit içeren tweetler yollamakla suçlanan beş şüpheli hakkında dava açması bekleniyordu. Ancak diğer şüpheliler hakkında yeterli kanıt bulunmadığına ya da bunun kamu çıkarına olmayacağına hükmedildi.

Banknotlarda kadın yüzlerinin daha çok görülmesi için medyada kampanyalar yürüten Caroline Criado-Perez, ünlü yazar Jane Austen'ın yüzünün 10 sterlinlik banknotlarda yer alması için yürüttüğü kampanyanın başarıyla sonuçlanmasının ardından Twitter'da linç kampanyasına maruz kalmıştı.

"12 saat boyunca saatte 50 kadar tehdit alması" üzerine polisi durumdan haber eden Criado-Perez, "kadınlara yönelik eşgüdümlü saldırılar düzenleyen bir erkek yuvasına çattığını" söylemişti.

Kadınlar hedefte

Creasey kendisine ve Criado-Perez’e yönelik saldırılar için, “Bunun Twitter’la ilgisi yok, bu kadına ve kadının söz sahibi olmasına yönelik bir nefrettir” demişlerdi.

Özellikle kadınların hedef seçilmesine ilişkin BBC'ye konuşan İngiltere Psikiyatri Toplumu'ndan Dr. Arthur Cassidy, araştırmalara göre daha çok yaşları 20 ila 45 olan kadınların genç trollerin hedefi haline geldiğini söylemişti. Dr. Cassidy, 'yetenekli, başarılı, kendine güvenen ve çalışan orta sınıf kadınların hedefın alındığını' belirtmişti.

Çalışan kadınların çalışmayanlara göre daha çok tehdit ve taciz mesajları aldığını ifade eden Dr. Cassidy, fiziksel çekiciliğin ve dışa dönüklüğün de önemli rol oynadığını söylemişti.