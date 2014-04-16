Twitter: Türkiye'de ofis açmak için anlaşmaya varmadık, vergi konusunu direkt görüşmedik

Twitter'ın Küresel Kamu Politikasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Colin Crowell, Ankara'da Pazartesi gününden bu yana yaptıkları görüşmeler sonucunda hükümet ile Türkiye'de bir ofis açmak konusunda herhangi bir anlaşmaya varmadıklarını söyledi. The Wall Street Journal Türkiye'den Ayşegül Akyarlı Güven ve Emre Peker’e konuşan Crowell "Dünya genelinde ofisleri yalnızca ekonomik şartlar bunu haklı çıkardığında açıyoruz" dedi. Bu açıklamayla Twitter, Ankara'nın ABD şirketini vergilendirmek için şikayetlerini artırabilecek bir adım attı.

Crowell, "Vergi konusunda direkt bir görüşme yapmadık" dedi ve Twitter'in reklam satışlarını Türkiye'de bir aracı üzerinden idare ettiğini ve ülkede direkt iş yapmadığını söyledi.

Crowell: Çözüm çok sertti

Crowell Twitter'ın engellenmesi kararıyla ilgili olarak da "İçeriklerde her ne kadar hassas şeyler olsa da bulunan çözüm çok sertti. Türkiye'ye yatırım yapıyoruz çünkü milyonlarca kullanıcıya hizmet sunmak maliyetli bir iş. Son zamanlarda kapanmış olmak iş ortamına çok yardımcı olmuyor ama parlak bir gelecek umut ediyoruz" dedi.

San Francisco merkezli mikro-blog platformunun temsilcileri İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda hükümetin 20 Mart ve 3 Nisan tarihleri arasında Twitter'i mahkeme kararlarına uymamakla suçlayarak kapatmasının ardından Mayıs ayında gerçekleştirilecek bir ziyareti öne aldıklarını söyledi.

Twitter yetkilisi, Pazartesi gününden bu yana Ankara'da üst üste gerçekleştirilen toplantılarda Twitter'in kurallarının çiğnenmesi ve mahkeme kararlarını uygulamayla ilgili prosedürlerini anlattıklarını belirtti. Yetkililerin verdiği bilgilere göre hükümet ve Twitter aynı zamanda iki haftalık kapatılmanın ileride tekrarlanmaması için iletişimi artırma konusunda fikir birliğine varırken, belirli hesaplardan atılan ve yerel yasalara aykırı tweetleri veya hesapları Türkiye'de engellemek fakat dünya genelinde sansür etmemek adına görüş alışverişinde bulundular.

Crowell: İlişkileri sağlamlaştırdık

Prosedürü açıklayıp Türkiye hükümetiyle açık ilişkilerini ve bağlarını yeniden sağlamlaştırdıklarını ifade eden Crowell, şirketin yerel meclisine mahkeme kararlarına daha hızlı cevaplar yetiştirebilmesi için vekalet verildiğini belirtti. Dublin'de bulunan bölgesel ofislerinin Ankara ve California arasındaki 10 saatlik fark gibi engellerin üstesinden gelmeye yardımcı olduğunu söyleyen Crowell, Twitter'in Türkiye'de ofis açmasının iş ortamının durumuna göre belirleneceğini ve bunun da ülkedeki siyasi gelişmelere yakından bağlı olduğunu dile getirdi.

Crowell, "Vergi konusunda direkt bir görüşme yapmadık" dedi ve Twitter'in reklam satışlarını Türkiye'de bir aracı üzerinden idare ettiğini ve ülkede direkt iş yapmadığını söyledi.

Yetkililere mahkeme kararları konusunda da bir öneride bulunduklarını ifade eden Twitter yetkilileri şunları söyledi: "Bize bunlarla ilgili başvuruları e-posta ile değil, kendi şikayet sistemimiz içerisinden yapmalarını söyledik. Zaten her konuda mahkeme kararına da ihtiyaç yok. Şirket kurallarına da ters düşen içerikler konusunda zaten mahkeme kararı olmadan da aksiyon alabiliyoruz. Bunu farklı yerlerde yaptık. Türkiye'de de yaptık. Ancak bazen mahkeme kararlarına itiraz edebiliriz. Zaten bunu daha önce yaptık. Eğer mahkeme temyiz ederse engellenen içeriğe yeniden açabiliriz."

Türkiye'de yaşadığımız kapatma olayını daha önce Çin'de, Pakistan'da, İran'da da yaşadıklarını ama bunun çok sık başlarına gelen bir durum olmadığını ifade eden yetkililer "İletişim için burada yerel bir avukatımız olacak. Burada devam ederken parlak bir geleceğimiz olsun isteriz" diye konuştu.

Şikayet formumuzu Türkçe’ye çevirdik

Google'ın İrlanda ofisi çalışanlarının sayısı Twitter Genel Merkez çalışan sayısından fazla olduğunu dile getiren yetkililer "Kullanıcılarımızın yüzde 75'den fazlası ABD dışında olduğu ve servisimizi büyütmek için uluslararası ofisler açmaya başladığımız doğru. Ancak Avrupa bile henüz küçük. Almanya ofisimizde 5 kişi çalışıyor. İtalya'da 2 kişi var. 5 yıl önce günde 2 milyon Tweet atılırdı. Bu sayı şimdi 500 milyon. Bunların hepsini okuyamıyoruz tabii ki. Bu konuda kullanıcılarımıza güveniyoruz. Ayrıca birkaç ay önce şikayet formumuzu da Türkçe'ye çevirdik" dediler.

Wall Street Journal Türkçe'de yer alan söyleşinin tamamını okumak için tıklayın