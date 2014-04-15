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Twitter Türkiye'de ofis açacak mı?

Twitter yetkilileri Türkiye'de ofis açmaya 'kategorik olarak karşı olmadıklarını,' değerlendirmelerinin devam ettiğini ifade etti

15 Nisan 2014 01:58

Twitter'ın iki numaralı ismi Colin Crowell ile BTK Başkanı Tayfun Acarer arasındaki görüşmede taraflar arasında iletişim ve muhataplık konusunda gelişmelerin olduğu belirtildi. Görüşmede Twitter yetkililerinin mahkeme kararları konusunda daha hassas ve hızlı davranacağını söyledikleri öğrenildi.

Twitter'ın uluslararası kamu politikalarından sorumlu Başkan Yardımcısı Colin Crowell ve beraberindekilerin yer aldığı üst düzey heyet, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının (TİB) yanı sıra Başbakanlık yetkilileriyle de görüştü. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmelerde dört ana husus konusunda ilerleme sağlandı. Türkiye ve Twitter arasında ortak bir zemin bulundu. İletişim ve muhataplık konularında da olumlu gelişmeler yaşandı. Twitter yetkilileri, mahkeme kararları konusunda daha hassas ve hızlı davranacaklarını belirtti. Bunu göstermek için de heyetin Türkiye ziyareti öncesinde, beş mahkeme kararı yerine getirildi. Görüşmede, Türkiye tarafından önerilen 2-3 farklı iletişim modeli de ele alındı. Twitter yetkilileri, bunları kendi mekanizmaları içinde değerlendireceklerini ve bilgi vereceklerini kaydetti. Türkiye'de ofis açma konusunun da gündeme geldiği görüşmede, Twitter yetkilileri, buna, "kategorik olarak karşı olmadıklarını", değerlendirmelerinin devam ettiğini ifade etti.

 

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