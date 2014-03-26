Twitter Türkiye’de dava açtı

Twitter yaptığı açıklamada geçen hafta Türkiye'de

Twitter'a ulaşımın engellenmesi

nedeniyle yargıya başvurduğunu duyurdu.

blog.twitter.com adresinde yer alan açıklamada, yasağın yürürlüğe konduğu altı

günden bu yana Türk hükümet yetkilileriyle endişeleri konusunda görüşmeler yapıldığı,

Twitter’ın nasıl çalıştığı ve politikaları hakkında bilgi verildiği ve sorunun çözüme

kavuşturulmasına çalışıldığı belirtildi.

Ancak Türkiye’de hâlâ seslerini duyurabilmek için Twitter’a yönelen milyonlarca

kişinin bundan mahrum bırakıldığı kaydedilen açıklamada, bu nedenle konu üzerinde

çalıştıkları bağımsız bir Türk avukat aracılığıyla Türk mahkemelerinde daha açıldığı

belirtildi.

Açıklamada, yasağa dayanak olarak öne sürülen üç mahkeme

kararından ikisiyle ilişkili

içeriğin askıya alındığı, çünkü bunların kendi kurallarını da ihlal ettiği ifade edildi.

"Kullanıcı verileri iletilmedi"

Ancak bir bakana yönelik yolsuzluk suçlamalarında bulunulan hesabın kapatılmasına

ilişkin mahkeme kararının ise uygulanmadığı belirtildi.

Bu konuya ilişkin mahkeme kararının kendilerini endişelendirdiğini belirten Twitter,

siyasi açıklamaların, özellikle de bu açıklamalar hükümetin olası yolsuzluklarıyla

ilgiliyse bunun önemli olduğunu vurguladı.

Açıklamada, “İşte bu nedenle bugün kullanıcılarımız adına, erişimi engelleme

kararının geri çekilmesi için mahkemeye başvurduk" denildi.

Twitter ayrıca bu engelleme sırasında Türk hükümetine e-posta ya da IP adresi gibi

hiçbir kullanıcı verisinin iletilmediğini vurguladı.