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Dünya
Deutsche Welle

Twitter Türkiye’de dava açtı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Türk hükümeti tarafından getirilen Twitter yasağının kaldırılması için karşı dava açtı.

26 Mart 2014 19:37

Twitter yaptığı açıklamada geçen hafta Türkiye'de
Twitter'a ulaşımın engellenmesi
nedeniyle yargıya başvurduğunu duyurdu.

blog.twitter.com adresinde yer alan açıklamada, yasağın yürürlüğe konduğu altı
günden bu yana Türk hükümet yetkilileriyle endişeleri konusunda görüşmeler yapıldığı,
Twitter’ın nasıl çalıştığı ve politikaları hakkında bilgi verildiği ve sorunun çözüme
kavuşturulmasına çalışıldığı belirtildi.

Ancak Türkiye’de hâlâ seslerini duyurabilmek için Twitter’a yönelen milyonlarca
kişinin bundan mahrum bırakıldığı kaydedilen açıklamada, bu nedenle konu üzerinde
çalıştıkları bağımsız bir Türk avukat aracılığıyla Türk mahkemelerinde daha açıldığı
belirtildi.

Açıklamada, yasağa dayanak olarak öne sürülen üç mahkeme
kararından ikisiyle ilişkili
içeriğin askıya alındığı, çünkü bunların kendi kurallarını da ihlal ettiği ifade edildi.

"Kullanıcı verileri iletilmedi"

Ancak bir bakana yönelik yolsuzluk suçlamalarında bulunulan hesabın kapatılmasına
ilişkin mahkeme kararının ise uygulanmadığı belirtildi.

Bu konuya ilişkin mahkeme kararının kendilerini endişelendirdiğini belirten Twitter,
siyasi açıklamaların, özellikle de bu açıklamalar hükümetin olası yolsuzluklarıyla
ilgiliyse bunun önemli olduğunu vurguladı.

Açıklamada, “İşte bu nedenle bugün kullanıcılarımız adına, erişimi engelleme
kararının geri çekilmesi için mahkemeye başvurduk" denildi.

Twitter ayrıca bu engelleme sırasında Türk hükümetine e-posta ya da IP adresi gibi
hiçbir kullanıcı verisinin iletilmediğini vurguladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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SosyalTwitter TürkTwitterTürkiye TwitterTürkTürkiyeDeutsche Welle Türkçe Reuters/DW BS/HS

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