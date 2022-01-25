Twitter: Türkiye, en çok içerik kaldırmamızı isteyen beş ülkeden biri

Twitter'dan yapılan açıklamaya, söz konusu altı aylık dönemde, 196 bin 878 hesaptan yapılan 43 bin 387 paylaşımın kaldırılması için hükümetler tarafından Twitter'a başvuruda bulunuldu. Sosyal medya platformu, şeffaflık raporlarını ilk açıklamaya başladığı 2012 yılından bu yana ilk kez bir raporlama döneminde hükümetlerden böylesine çok sayıda içerik kaldırma talebi aldıklarını belirtti.

"Mahremiyete ve ifade özgürlüğüne yönelik bu tehdit, tüm dikkatimizi vermemizi gerektiren, endişe verici bir eğilim"

Rapora göre, bu taleplerin yüzde 95'i, beş ülkeden geldi. En çok talep Japonya hükümetinden iletilirken, Rusya, Rusya, Türkiye, Hindistan ve Güney Kore de ilk beşte yer aldı. Twitter, bu taleplerin yüzde 54'üne yanıt verildiğini, söz konusu içeriklerin bazı ülkelerde gösterilmediğini, bazılarında da bir kısmının veya tamamının kaldırıldığını belirtti.

Twitter Küresel Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı Sinead McSweeney, rapora ilişkin açıklamasında "Dünya çapındaki hükümetler içeriklere giderek daha fazla müdahale etmeye ve onları kaldırmaya çalışırken, görülmemiş meydan okumalarla karşı karşıyayız. Mahremiyete ve ifade özgürlüğüne yönelik bu tehdit, tüm dikkatimizi vermemizi gerektiren, endişe verici bir eğilim" dedi.