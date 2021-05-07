Twitter, Trump'ın yazdıklarını paylaşan hesabı da kapattı

T24 Dış Haberler

Twitter, eski ABD başkanı Donald Trump'ın yeni iletişim platformunda yazdıklarını paylaşan bir hesabı da kapattı.

Hesap, "Donald Trump'ın adına tweet attığını" iddia ediyordu.

Bir Twitter sözcüsü, "@DJTDesk hesabı 'yasaklı bir hesapla bağlantılı' içerik paylaştığı için yasaktan kaçma politikamız kapsamında kapatıldı" dedi.

Trump'ın Twitter hesabı, Ocak ayında Kongre binasını basan destekçilerine destek verdiği gerekçesiyle kalıcı olarak kapatılmıştı. Eski ABD lideri, salı günü "Donald J. Trump'ın Masasından" isimli blog benzeri bir iletişim platformu açmıştı.

Twitter, Trump'ın yeni sitesinden paylaşımlar yapılmasını engellemeyeceğini belirtse de, bazı kişilerin bunu cezanın etrafından dolaşmak için kullanmasına izin vermeyeceğini söyledi.