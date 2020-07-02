Twitter, Trump'ın bir tweet'ini daha telif hakkı gerekçesiyle kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir tweet'i daha telif hakkı yasalarına takıldı.

Twitter, Donald Trump'ın kendisinin bulunduğu bir fotoğrafın olduğu tweet'ini New York Times Co.'nun telif ihlali gerekçesiyle gönderdiği kaldırma talebinin ardından sildi. Trump'ın silinen tweet'inde "Medya gösterilmedi: Bu görsel telif sahibinin rapor etmesine yanıt olarak kaldırılmıştır" ifadesi yer aldı.

Silinen görselde siyah beyaz bir Trump fotoğrafı yer alıyordu. Ancak üzerinde "Gerçekte benim peşimde değiller, sizin peşinizdeler. Ben sadece yol üstündeyim" ifadeleri yazılan fotoğrafın 2015 yılının Ekim ayında New York Times ekibinden fotoğrafçı Damon Winter tarafından New York Times Dergisi için çekildiği ortaya çıktı.

New York Times, 1 Temmuz'da tweet'in kaldırılması için talepte bulundu.

Trump'ın kaldırılan tweet'indeki fotoğraf hâlâ Facebook hesabında duruyor. Bu ay Twitter, Trump'ın üç tweet'ini telif hakkı ihlâli gerekçeleriyle kaldırdı.