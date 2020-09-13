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Dünya

Twitter, Trump'ın bir tweet'ine daha uyarı koydu

13 Eylül 2020 08:18

T24 Dış Haberler

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir tweet'ine daha uyarı işareti koydu. Uyarı işareti alan tweet'te Trump, seçmenlere 3 Kasım başkanlık seçimi öncesi iki defa oy vermeleri çağrısında bulunuyordu. 

Trump, Twitter'da destekçilerine seslenerek şunları yazdı: Kuzey Carolina: Pusulanızın sayıldığından emin olun. İmzalayın ve erkenden gönderin. Oylar sayılmaya başladığında, Oy Sayım Merkezi'nize gidin ve oyunuzun sayılıp sayılmadığına bakın. Sayılmadıysa, OY VERİN" 

"Oyunuz verildiği için imzalı pusulanız sayılmaz. Oyunuzu yasa dışı bir şekilde sizden almalarına izin vermeyin"

Twitter, ABD Başkanı'nın tweet'ini kaldırmasa da okuyanlar üzerine tıkladığında "Bu tweet, Twitter'ın yurttaşlık ve seçim dürüstlüğü kurallarını ihlal ediyor. Öte yandan Twitter, bu tweet'in erişilebilir olmasının kamuoyunun yararına olabileceğine karar verdi" mesajını gördü.

Twitter, daha önce de birkaç defa Trump ve yakın çevresi tarafından atılan tweet'lere uyarı işareti koymuştu. 

Kuzey Carolina, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) endişeleri nedeniyle posta yoluyla oy vermeye eğilimin arttığı eyaletlerden biri. ABD Başkanı Trump, posta yoluyla oy vermeye karşı kampanya yürütmeye devam ediyor. 

 

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