Twitter, Trump'ın bir tweet'ine daha uyarı koydu

Twitter, ABD Başkanı'nın tweet'ini kaldırmasa da okuyanlar üzerine tıkladığında "Bu tweet, Twitter'ın yurttaşlık ve seçim dürüstlüğü kurallarını ihlal ediyor. Öte yandan Twitter, bu tweet'in erişilebilir olmasının kamuoyunun yararına olabileceğine karar verdi" mesajını gördü.

Twitter, daha önce de birkaç defa Trump ve yakın çevresi tarafından atılan tweet'lere uyarı işareti koymuştu.

Kuzey Carolina, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) endişeleri nedeniyle posta yoluyla oy vermeye eğilimin arttığı eyaletlerden biri. ABD Başkanı Trump, posta yoluyla oy vermeye karşı kampanya yürütmeye devam ediyor.