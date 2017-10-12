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Dünya

Twitter, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin hesabını askıya aldı

SOHR'un son açıklaması, IŞİD militanlarının Rakka'dan tahliyesi için, ABD destekli YPG ile pazarlık yaptığına yönelikti

12 Ekim 2017 23:04

Twitter, Londra merkezli ve muhalif kuruluş Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) hesabını askıya aldı. 

SOHR'un son açıklaması, IŞİD militanlarının Rakka'dan tahliyesi için, ABD destekli YPG ile pazarlık yaptığına yönelikti.

Örgüt aynı zamanda, Orta Asya kökenli yaklaşık 1000 IŞİD militanın, Irak'tan Suriye'ye geçtiğini iddia etmişti.

Rusya geçtiğimiz günlerde ABD'nin IŞİD'le savaşta "mış gibi" yaptığını, Irak'tan sızan IŞİD militanlarının ABD üssünün bulunduğu noktadan Suriye ordusuna saldırdığını öne sürmüştü.

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