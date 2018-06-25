Twitter soruyor: İnce, Akşener ve Kılıçdaroğlu nerede?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin birlikte yapıldığı 24 Haziran seçimleri, Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşundan beri yaklaşık 100 yıldır yürürlükte olan parlamenter sistemi de noktaladı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yüzde 52.41 oy alarak 16 Nisan 2017'de yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği açıklanan "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin ilk cumhurbaşkanı oldu. Kesin olmayan resmi sonuçların ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kameralar karşısına geçti.

Sosyal medyada ise gözler, daha önce "Oyunuzu canım pahasına koruyacağım", "50 bin avukatı Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) önüne çağıracağım" ifadelerini kullanan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile "Beni YSK'nın önünden jiletle kazıyacaksınız" diyen İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i aradı.

Binlerce kullanıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da herhangi bir açıklama yapmamasına dikkati çekerek "İnce, Akşener ve Kılıçdaroğlu nerede" diye sordu.