Twitter sorusu Bakan Şimşek'i kızdırdı

Sosyal medyada iki gündür tartışılan konulardan biri de ehliyet yenileme ücreti olarak alınan 101 TL'lik ödeme miktarıydı. Twitter üzerinden yazılan mesajlarda bu miktarın yüksek olduğu konusunda tepkiler dikkat çekti. AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, torba kanun içerisinde yer alan bu konuda yeni bir önerge ile rakamın 101 TL'den, 15 TL'ye indirileceğini söylemişti.

Millete hizmete gidecekti

Bunun üzerine sosyal medyada bazı gruplar, eğer düzenleme olmasaydı, maliyetin haricinde alınan 86 TL'nin nereye gideceğini tartışmaya başladı. Bu doğrultuda yazılan bir tweete Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendi hesabından cevap verdi. Bakan Şimşek, attığı tweette “Millete hizmet için milletin hazinesine gelecekti! Vergi gelirinin %21'i eğitime, %20'si sağlığa, %23.5 sosyal güvenliğe” ifadelerini kullandı.