Twitter şeffaflık raporu: Türkiye sansürde dünya 1'ncisi

Twitter, şeffaflık raporunu yayınladı. Raporda dünya genelinde kendilerine ulaşan içerik kaldırma ve engelleme taleplerini açıklayan Twitter ülkeler bazında detaylara verdi.

Şeffaflık raporu 1 Temmuz 2014 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasındaki aralığı kapsıyor. Rapora göre bu tarihler arasında tüm dünyadan Twitter'a gelen "içerik kaldırma talebi adedi 376. Bu taleplerin 328'i ise Türkiye'den...

Twitter ülke bazında yaptığı açıklamalarda Türkiye için şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye’deki resmi kurumlardan, kişisel hak ihlallerinden sivil vatandaşların ve/veya hükümet görevlilerinin küçük düşürülmesine kadar farklılık gösteren konularda içeriklerin kaldırılmasına ilişkin 328 mahkeme kararı ve 149 talep aldık.

Türkiye mahkemelerine, aldığımız mahkeme kararlarının yüzde 70’ten fazlasına ilişkin yasal itirazda bulunduk. Bu kararlara, ifade özgürlüğü yasasını ihlal ettiğini veya başka kusurları olduğunu düşündüğümüz durumlarda itiraz ettik. Türkiye mahkemelerine yaptığımız itirazların yalnızca yüzde 5’i haklı bulundu."

Üç hesaba yeniden erişim sağlandı

"Çeşitli kaldırma taleplerine karşılık Twitter tarafından Türkiye mahkemelerine yapılan itirazların kabul edilmesinin ardından üç hesaba ve 196 Tweete yeniden erişim sağladık."