Twitter satılıyor mu?

ABD'li yayın kurumu CNBC, sosyal medya sitesi Twitter'ı satın almak isteyen şirketler bulunduğunu, ancak satışın derhal gerçekleşmesinin beklenmediğini ifade etti.
Kaynaklara dayandırılan haberde, Twitter ile ilgilenen şirketler arasında Google ve Salesforce'un bulunduğunun tahmin edildiği belirtildi.
Twitter hisseleri fırladı
Twitter'ın satış dedikodusunun ardından şirketin hissesinde yukarı yönlü sert bir dalgalanma görüldü. Şirketin hissesi yüzde 3'ün üzerinde yükseldi.
Twitter'ın dünya genelinde aktif konumda olan 313 milyon kullanıcısı bulunuyor.