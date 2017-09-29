Twitter, Rusya'nın ABD seçimlerine ilgisini soruşturuyor

Dünyaca ünlü sosyal medya şirketi Twitter, geçen yıl ABD'de düzenlenen başkanlık seçimleri sırasında Rusya merkezli hesaplardan paylaşım aldığını duyurdu.

Twitter'dan yapılan açıklamada, bir diğer sosyal medya firması Facebook'un Rusya merkezli aldığı hesapların yaklaşık 450'sinin incelendiği ve bunların 22'sinin Twitter hesaplarıyla örtüştüğü belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hesaplarla Twitter'da ilintili olan 179 tane daha hesap bulunduğu ve Rusya merkezli toplam tespit edilen hesap sayısının 201 olduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Rusya merkezli "Russia Today" adlı yayın kuruluşunun geçen sene ABD'de reklamlar için 274 bin 100 dolar (975 bin 140 Türk lirası) harcadığı ve Russia Today ile bağlı üç farklı Twitter hesabından toplam bin 823 paylaşım yapıldığı kaydedildi.

Twitter, söz konusu reklam harcamalarının ve paylaşımlarının ABD medyasına yönelik olduğunu iddia ederken, seçim kampanyasında oy kullanımını etkilemeye çalışan paylaşımların silindiğini vurguladı.

Facebook, bu ay başında yaptığı açıklamada, Haziran 2015 - Mayıs 2017 tarihleri arasında Rus merkezli yaklaşık 470 hesaptan 3 bin reklam aldığını ve reklamlar için yaklaşık 100 bin dolar harcandığının belirlendiğini duyurmuştu.

Şirket, ayrıca, Rusça dilinde olan ancak ABD'li IP adresleri kullanılarak verilen yaklaşık 2 bin 200 siyasi içerikli reklam için 50 bin dolar harcandığının tespit edildiğini bildirmişti.