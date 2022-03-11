Twitter, Rusya'dan gelen "Mariupol çocuk hastanesi saldırısı sahte" tweetlerini kaldırdı

Twitter, Rusya’nın Ukrayna’nın Mariupol şehrinde çocuk hastanesine yönelik hava saldırısını “sahte” olarak niteleyen tweetleri sildi. Londra’daki Rus Büyükelçiliğinin iki paylaşımı silindi.

BBC’de yer alan habere göre, Rusya’nın Ukrayna işgali sürerken Mariupol şehrinde bu hafta bir çocuk hastanesine bombalı saldırı düzenlenmişti. İçeride doğum yapan anne olduğu belirtilirken yaşanan saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti. Londra’daki Rus Büyükelçiliği, söz konusu hastanenin saldırı sırasında aktif olmadığını, basının aktardığı yaralı kadın fotoğraflarının “oyuncu” olduğunu iddia etti.

Twitter’dan BBC’ye yapılan açıklamada, bu tweetlerin şiddetli olayların inkârı olduğunu, kurallarını ihlal ettiğini söyledi.

Hava saldırısının sahte olduğuna ilişkin iddialar Rusya’da telegram hesapları arasında başlamış daha sonra devlet televizyonuna kadar yayılmıştı.