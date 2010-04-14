Twitter reklam alacak

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Hangi şirketler reklam veriyor?

Twitter, yatırımcıların web sitesinin gelirlerini artırma kapasitesi konusundaki endişelerini giderecek şekilde reklam alacağını açıkladı.Twitter kurucularından Biz Stone, kullanıcıların, hesaplarında gösterilecek reklamlara kendilerinin karar vereceğini söyledi.Deutsche Welle'nin haberine göre Twitter'den yapılan açıklamada, şirket ya da örgütlerin ücret karşılığında "Promoted Tweets" isimli reklam hizmetinden yararlanabileceği belirtildi. "Promoted Tweets" adı verilen reklamlar, kısa mesajlardan oluşacak.Twitter'e ilk etapta reklam verecek şirketler arasında Sony Pictures, Virgin Havayolları, elektronik perakendecisi Best Buy, içecek üreticisi Red Bull ve Starbucks bulunuyor.Uzmanlar, Twitter yönetiminin attığı adımda, yatırımcı firmaların kâr beklentisinin de etkili olduğuna dikkat çekiyor. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan, Alexa ölçüm kuruluşuna göre en çok ziyaret edilen 50 site arasında yer alan Twitter, bu başarısını paraya çevirmeyi henüz başaramamıştı.Twitter, geçen yıl Ekim ayında Microsoft ve Google ile gerçek zamanlı arama sağlayan bir anlaşma yapmıştı. Anlaşma, Twitter'in 2006 yılından bu yana ilk kez kâra geçmesini sağlamıştı.