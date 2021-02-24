Twitter, NATO’ya olan inancı zayıflattığı gerekçesiyle Rusya bağlantılı 100 hesabı kapattı

Twitter, platformda NATO’ya olan inancı zayıflattığı ve AB'yi hedef alan paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Rusya bağlantılı 100 hesabı kapattı. Ayrıca manipülasyon politikalarını ihlal eden 373 hesabı kalıcı olarak askıya aldığını açıkladı.

Twitter, Rusya, Ermanistan ve İran ile bağlantılı olduğunu söylediği 373 hesabı platformun manipülasyon politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kapattığını duyurdu.

Kapatılan hesapların 238’i İran merkezli faaliyet gösterildiği belirtilirken, Rus bağlantılı 100 hesabın NATO’ya olan inancı zayıflatan ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’ni hedef alan anlatıları güçlendirdiği için kaldırıldığı ifade edildi.

TASS haber ajansının bildirdiğine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Moskova’nın Twitter’ın hesapları bloke etme gerekçelerini araştırmayı planladığını söyledi.

Twitter ayrıca Ermenistan ile bağlantılı 35 hesabın kaldırıldığını belirterek, bunların Azerbaycan’ı hedef almak için oluşturulduğunu da sözlerine ekledi.