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Dünya

Twitter kurucusu Jack Dorsey'den platformu satın alan Elon Musk'a destek: Güvendiğim tek çözüm

"“Twitter kamu diyaloğuna hizmet etmeye deva edebileceği için çok mutluyum"

26 Nisan 2022 14:36

Twitter’ın kurucu ortaklarından Jack Dorsey, Tesla CEO’su Elon Musk’ın platformu 44 milyar dolara satın almasını desteklediğini duyurdu.

Twitter CEO’luğunu geçen sene bırakan Jack Dorsey, mevcut durumda Twitter’ın sahibinin Wall Street olduğunu, özele satılmasının “doğru ilk adım” olduğunu söyledi.

Dorsey, Tefle CEO’suyla ilgili “Elon güvendiğim tek çözüm” dedi.

Öte yandan Dorsey, prensipte kimsenin Twitter’ın sahibi olmasını ya da yürütmesini desteklemediğini söyledi.

Dorsey, tweetlerini şöyle sonlandırdı “Twitter kamu diyaloğuna hizmet etmeye deva edebileceği için çok mutluyum. Dünyanın dört bir yanında ve yıldızlara doğru”

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