Twitter kullanıcıları Acun Ilıcalı'ya Survivor'la ilgili neler sordu?

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, Twitter kullanıcılarının Acun Ilıcalı'ya Survivor'la ilgili sorduğu sorularla ilgili "Sonu gelmeyen yorumlardan 'Survivor 2016'da 'Gönüllüler' takımında yarışan Semih’in seveni kadar, nefret edeni olduğunu, insanların en çok şikâyet ettikleri şeyin de Mehmet’in yarışma sırasında sürekli bağırması olduğunu gördüm" dedi. "Ben bu satırları yazdığımda 1.7 milyon takipçisi olan Acun’un bu paylaşımını beğenenlerin sayısı 24 bin, yorum yapanların ise 20 bin civarındaydı" diyen Eyüboğlu, "Acun’la tanışmak için can atanlar, ona elindeki müthiş projeyi vermek istediğini yazanlar, Semih, Atakan veya diğer yarışmacılar yüzünden söz düellosuna girişenler; ne ararsanız vardı yorumlar arasında" diye yazdı.

Ali Eyüboğlu'nun, "Acun'a neler sordular neler" başlığıyla yayımlanan (13 Nisan 2016) yazısı şöyle:

"Acun Ilıcalı, TV8’deki yayında izleyicilere, “Sosyal medya hesaplarımdan bana ‘Survivor’a dair merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz?” deyince insanların neler soracağını merak ettim. O yüzden de Ilıcalı’nın Instagram hesabına girip gelen yorumlara baktım.

Ben bu satırları yazdığımda 1.7 milyon takipçisi olan Acun’un bu paylaşımını beğenenlerin sayısı 24 bin, yorum yapanların ise 20 bin civarındaydı.

Sonu gelmeyen yorumlardan “Survivor 2016”da “Gönüllüler” takımında yarışan Semih’in seveni kadar, nefret edeni olduğunu, insanların en çok şikâyet ettikleri şeyin de Mehmet’in yarışmasırasında sürekli bağırması olduğunu gördüm.

Acun’la tanışmak için can atanlar, ona elindeki müthiş projeyi vermek istediğini yazanlar, Semih, Atakan veya diğer yarışmacılar yüzünden söz düellosuna girişenler; ne ararsanız vardı yorumlar arasında.

Gelelim Acun Ilıcalı’ya yöneltilen ve bazıları insana “Allah başka dert vermesin” dedirten ilginç sorulara:

@sinemisdemir46: Abi, Eda elendi, ama o adada dişleri nasıl yapıldı?@_bbuurrccuukk_: Başarı istatistiklerini neden açıklamıyorsunuz?

@acarali47: Semih senden mi torpilli?

@39pelinn: Semih’e o kadar küfür eden Serkay ve Zafer neden uyarılmadı?

@farzad.mahmoudi8: Birleşme partisi ne zaman?

@enessencan: Gerçek isminiz Acun mu? Fareleri yapım ekibinin koyduğu doğru mu?

@mustafaascibasi: Yarışmacılar adada sigara içiyorlar mı?

@mehmet_topcuoglu77: Abi insanlar aç ve enerjisiz, ama hayvan gibi koşuyorlar. Nasıl koşuyorlar?

@darklord844: Yattara 1 saniyede nasıl kurudu? Serkay, 100 metreyi Bolt’dan nasıl daha hızlı koştu anlayamadım.

@sevileliyeva: Ünlüleri mi tutuyorsunuz, Gönüllüleri mi?

@nisaciftci: Noterin sahibi kim?

@burcudemirel: Neden Survivor completion çıkarmıyorsunuz?

@mehtapympgl: Çalınan şarkıların hepsi çok güzel. Çaldıklarında ekranın kenarına adlarını yazmanız mümkün mü?

@beyaz_melek_insan: Röportaj verirken soru soran biri var mı? Konuya nasıl giriyorlar?

@bengisudogancan: Reklamlar neden 100 yıl sürüyor?

@eliyeva_vusale: Ezgi’yle Atakan sevgili mi?

@enessbaydemirr: Açlıktan şekeri düşen ya da bayılan yarışmacıya ne yapılıyor? Yemek veriliyor mu?

@aslikirr: Oyun alanları heh ayrı yerler değil mi? Bi de adaya uzakta mı?

@beyza5493: Survivor’da deniz suyu mu içiliyor?

@sahel.rahmanzadeh: Adalarda tuvalet var mı? WC nerde?

@orxan_imanovvv: Abi bu Yunus ne içiyor, kafası hep güzel?

@lowchoclate: Kamera arkasında yarışmacılara yemek veriyorsunuz değil mi?

@buse_boz67: O Ses Çocuklar var Survivor Çocuklar niye yok?

@serdarbilgin: Bayrak yarışında Serkay, Yattara’dan bayağı gerideydi, her ne olduysa hemen yetişti. Bu nasıl oldu?

@ercumentatici: Acun bir tane cevabın olmadı. Attın topu, keyifler nasıl?

@yalcin1ismail: Valla 7 aydır işsizim. Hiç önemli değil Survivor falan. Acun Bey, şu zenginler bir kenara çekilse de biraz garibanlar ekmek yese. Doymadınız mı daha?

@talharidvan44: Neden bu saçma programı bu kadar önemsiyorsunuz ve tartışıyorsunuz?"