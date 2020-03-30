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Dünya

Twitter, Koronavirüs'ü hafife alan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun paylaşımlarını kaldırdı

Bolsonaro, Covid-19'un bir grip gibi olduğunu söylemişti

30 Mart 2020 10:41

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili alınan önlemleri hafife aldığı iki Twitter paylaşımı sosyal medya platformundan kaldırıldı. Bolsonaro'nun tweet'leri kamu sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle kaldırıldı.

Koronavirüs salgını dünya genelinde 700 binden fazla insanı etkilerken Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, pandemiyi hafife almayı sürdürüyor. Bolsonaro'nun son olarak Twitter'da paylaştığı iki video, sosyal medya platformunun kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldı.

Bolsonaro, paylaşımlarından birinde kalabalık bir alışveriş merkezine giderek insanlara alışveriş yapmaya ve çalışmaya devam etmeleri gerektiğini söylüyordu. Kaldırılan videolardan diğerinde ise Bolsonaro, bir sokak satıcısına "İnsanlardan duyduğum şey çalışmak istedikleri. Başından beri söylediğim iki şey var: Dikkatli olacağız ve 65 yaş üstü kişiler evde kalacak” diyor. Satıcı ise “Hiçbir şey yapmadan duramayız. İnsanlar hastalıktan değil, açlıktan ölmekten korkuyor” cevabını veriyor.

Twitter'dan yapılan açıklamada Bolsonaro'nun paylaşımlarıyla bilgi kirliliği yaratarak kamu sağlığını tehlikeye attığı belirtildi. 

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