Twitter, "ırkçı" olarak nitelendirilen fotoğraf kesme algoritması nedeniyle özür diledi

T24 Dış Haberler

Twitter, bu hafta kullanıcıların fotoğraflarda beyaz suratlar yerine siyah suratların otomatik olarak kesildiğini tespit etmesinin ardından kullandığı algoritma nedeniyle özür diledi.

Sosyal medya devi, fotoğraf kesme algoritmasının kullanmadan önce denediklerini söylerken, "yeterince dikkatli davranmadıklarını" itiraf etti.

Twitter bir süredir fotoğrafların 'timeline'da çok yer kaplamaması için onları otomatik bir biçimde kesen bir algoritma kullanıyordu. Twitter'a göre algoritma boyutu tam olarak sığmayacak fotoğrafların "en önemli noktasını" öne çıkarmaya çalışıyordu.

Geçen günlerde sosyal medya kullancıları fotoğraflarda siyah ve beyaz insanlar alt alta koyulduğunda algoritmanın beyaz insanları öne çıkardığını tespit etti.

Twitter'dan yapılan açıklamada, "Ekibimiz modeli yürürlüğe sokmadan önce algoritmanın ırksal veya cinsiyetçi ayrımcılık yapıp yapmadığını test etti. Ancak görünüşe göre bu testler yeterli olmamış" denildi.