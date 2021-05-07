Twitter'ın kullanıcılara para göndermeyi sağlayan 'Bahşiş Kutusu', bugün deneme sürümüne açıldı

Twitter, kullanıcıların en sevdikleri hesaplara doğrudan para gönderebileceği "Bahşiş Kutusu" özelliğini Android ve iOS uygulamalarında denemeye sürecine soktu.

The Verge'de yer alan habere göre, Twitter kullanıcıları sevdikleri bir hesabın adının yanına eklenen dolar işaretine tıklayarak onlara bahşiş gönderebilecek. İsteyen kullanıcılar kendilerine bahşiş gönderilmesi özelliğini kapatabilecek.

Twitter'ın bahşiş kutucusu Bandcamp, Cash App, Patreon, Paypal, Venmo gibi ödeme yöntemlerini kabul edecek.

Bütün İngilizce Twitter kullanıcılarının bugünden itibaren bahşiş için dolar işaretini görebileceği belirtildi.