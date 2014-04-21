T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Twitter iki hesaba erişimi durdurdu

Ankara'nın, hükümet karşıtı mesajlar yayınlandığı iddiasıyla Twitter'a yaptığı baskılar sonuç vermeye başladı.

21 Nisan 2014 14:30

Twitter, kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlali nedeniyle şikayete konu olan "başçalan" ile "Haramzadeler333" hesaplarını etkisizleştirdi.

Türkiye'deki Twitter kullanıcıları, bu hesaplara girmek istediklerinde "Hesap Türkiye'de durdurulmuştur (account has been withheld in Turkey)" yazısı ile karşılaşıyor.

Söz konusu hesaplar üzerinden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki yolsuzluk iddiaları duyurulmuştu.

Erdoğan hükümeti bunun üzerine Twitter ve YouTube'a erişimi engellemiş, Twitter Başkan Vekili Colin Crowell liderliğindeki bir heyet, görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya gitmişti.

Twitter heyeti ile biraraya gelen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Twitter yönetimiyle uzlaşıldığını duyurmuş, "söz konusu hesapların buzlanarak etkisizleştirileceğini" açıklamıştı.

Twitter'ın açıklamasında ne deniyor?

Twitter'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "kullanıcı hesaplarının bir hükümet temsilcisinin talebi üzerine değil mahkeme kararıyla etkisizleştirildiği" belirtildi. Açıklamada, "Twitter Türk hükümetine kullanıcıları hakkında bilgi iletmiyor" denildi.

Twitter'e erişim engeli, Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası kaldırıldı. YouTube'a erişim engeli hâlâ devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AnkaraTwitterTürkiyeTurkey)34;Başbakan Recep Tayyip ErdoğanYouTubeTwitter Başkan Vekili Colin CrowellUlaştırma DenizcilikHaberleşme Bakanı Lütfi Elvan TwitterTürkAnayasa MahkemesiDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24