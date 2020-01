Twitter iki hesaba erişimi durdurdu

Twitter, kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlali nedeniyle şikayete konu olan "başçalan" ile "Haramzadeler333" hesaplarını etkisizleştirdi.

Türkiye'deki Twitter kullanıcıları, bu hesaplara girmek istediklerinde "Hesap Türkiye'de durdurulmuştur (account has been withheld in Turkey)" yazısı ile karşılaşıyor.

Söz konusu hesaplar üzerinden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki yolsuzluk iddiaları duyurulmuştu.

Erdoğan hükümeti bunun üzerine Twitter ve YouTube'a erişimi engellemiş, Twitter Başkan Vekili Colin Crowell liderliğindeki bir heyet, görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya gitmişti.

Twitter heyeti ile biraraya gelen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Twitter yönetimiyle uzlaşıldığını duyurmuş, "söz konusu hesapların buzlanarak etkisizleştirileceğini" açıklamıştı.

Twitter'ın açıklamasında ne deniyor?

Twitter'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "kullanıcı hesaplarının bir hükümet temsilcisinin talebi üzerine değil mahkeme kararıyla etkisizleştirildiği" belirtildi. Açıklamada, "Twitter Türk hükümetine kullanıcıları hakkında bilgi iletmiyor" denildi.

Twitter'e erişim engeli, Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası kaldırıldı. YouTube'a erişim engeli hâlâ devam ediyor.