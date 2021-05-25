Twitter, Hindistan iktidar partisi sözcüsünün paylaşımını bayrakladı; Delhi ofisine polisler geldi

T24 Dış Haberler

Hindistan'da Hindu milliyetçisi iktidar partisi BJP'nin Sözcüsü'nün attığı bir tweetin "manipüle edilmiş medya" olarak bayraklanmasının ardından başkent Delhi'de bir grup polis Twitter ofisine gitti.

Polislerin, BJP sözcüsünün tweetinin neden bayraklandığı ile ilgili bilgi talep ettiği belirtildi.

Hindistan ile ABD sosyal medya devi arasındaki gerilim, Twitter hükümetin talebi doğrultusunda bloke ettiği çiftçi protestoları ile ilgili hesapların engelini kaldırmasının ardından tırmanmıştı.

BJP Sözcüsü Sambit Patra'nın "manipüle edilmiş medya" olarak işaretlenen paylaşımında "muhalefetin BJP'nin pandemiyle mücadele planıyla çelişme planı"nı detaylandırdığı iddia edilen bir döküman bulunuyordu.

Delhi polisi, Twitter'ın Delhi ofisine gidip açıklama istediklerini AFP'ye doğruladı. Polis, bunun "rutin bir işlem olduğunu" iddia etti.

Twitter konuyla ilgili açıklama yapmadı.