Twitter, Hindistan hükûmetinin talebiyle yüzlerce hesabı geçici olarak kapattı

T24 Dış Haberler

Hindistan hükûmetinin "şiddete teşvik ettiklerini" söylemesinin ardından Twitter, Hindistan'daki yüzlerce hesabı geçici olarak kapattı.

Pazartesi günü 12 saatliğine kapatılan hesaplar arasında haber sitelerinin, aktivistlerin ve oyuncuların da hesapları oldu belirtildi.

The Guardian'ın aktardığına göre bir Hindistan hükûmet yetkilisi İçişleri Bakanlığı'nın Twitter'dan "şiddete teşvik ettikleri" gerekçesiyle 250 hesabın kapatılmasını istedi. Kaynak, "#modiçiftçileresoykırımyapmayıplanlıyor" hashtagini kullananların hedef alındığını söyledi.

Kapatılan hesaplara konuyla ilgili net bir açıklama yapılmadığı belirtildi. Kapatılan hesaplarda, "Bu hesap yasal talep sonucu Hindistan'da geçici olarak askıya alınmıştır" uyarısı yer aldı.

Hindistan'da yeni tarım yasasını protesto eden çiftçiler geçen haftalarda polis barikatlarını aşarak başkent Delhi'deki tarihi Kızıl Kale'nin topraklarına girdi. Kasım ayından bu yana devam eden eylemlerde polis şiddeti olayları sıklaşmaya başladı.

Hindistan'da Eylül 2020'de kabul edilen ve tarım sektörüne serbestleşme getirdiği iddia edilen 2 yasa, taban fiyatı ve destekleme alımı politikalarını sona erdireceği, aracı şirketlerin fiyatları düşürerek sonunda kendilerini topraksız bırakacağı gerekçesiyle çiftçiler tarafından protesto ediliyordu.