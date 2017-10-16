"Twitter hesabını açan kişi görgüsüz olabilir, ama Emine Erdoğan'ın hemen müdahale etmesi gerekirdi"

Sözcü yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hakkında açılan Twitter hesabında yer alan bilgilere birtakım eleştiriler yöneltti. Hesabın tanıtım bölümünde Emine Erdoğan'dan "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin resmi hesabıdır” yazdığını hatırlatan Ataklı, "Hesabı açan görevli bilgisiz ve görgüsüz olabilir. Ama Emine Erdoğan'ın daha bunu görür görmez müdahale etmesi ve düzeltmesi gerekirdi" dedi.

Can Ataklı'nın "Amerika’ya yönelik tek protesto bile yok" başlığıyla yayımlanan (16 Ekim 2017) yazısı şöyle:

'Görgü' diyeceğim, yine kızacaklar

Yıllar önce Star televizyonunda ana haberleri sunarken bir habere yaptığım yorum o zaman henüz yeni başbakan olan Erdoğan'ın tepkisini çekmişti. Erdoğan'la ilgili bir haberden sonra “Töreni izlediniz, Erdoğan yine kara gözlükleri ile konuştu. Oysa kalabalıklara karşı konuşurken kara gözlük takılmaz. Gözlük şapka gibidir, plajda değilseniz biriyle konuşurken gözlüklerinizi çıkarmalısınız” demiştim. Erdoğan bu yorum üzerine ortak bir dostumuzu arayarak “Can bey bana görgüsüz demek istedi, çok üzüldüm” diye haber göndermişti. Şimdi yine bir habere yorum yapacağım, yine “bize görgüsüz dedi” diyerek kızacaklar biliyorum ama ne yapayım onlar da biraz dikkat etsinler. Haber şu; Emine Erdoğan da artık twitter dünyasında. Emine Erdoğankişisel hesap açmış. Ancak tanıtım bölümü çok ilginç. “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin resmi hesabıdır” yazıyor. İngilizcesinde ise biraz çekinmişler hanımefendiyi HE şeklinde yazmışlar. Yabancılar tabii ki o HE'yi anlamayacaklar nasıl olsa. Bir insan kendisinden söz ederken “sayın” ve “hanımefendi” tanımlarını kullanır mı? Muhtemelen hesabı Emine Erdoğan'ın sosyal medyadan anlayan görevlilerindenbiri açmış. Tanıtma bölümüne de kendisi Emine Erdoğan'a nasıl hitap ediyorsa öyle yazmış. Bu görevli bilgisiz ve görgüsüz olabilir. Ama Emine Erdoğan'ın daha bunu görür görmez müdahale etmesi ve düzeltmesi gerekirdi.