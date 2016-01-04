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Kocaeli Valiliği'nin Twitter hesabı hacklendi, "okullar tatil" diye tweet atıldı

Kocaeli Valisi, atılan tweetin dikkate alınmaması gerektiğini belirterek, okulların tatil olmadığı uyarısında bulundu

04 Ocak 2016 13:32

Kocaeli Valiliği’nin Twitter hesabı hack'lenerek okulların tatil olduğunu belirten bir tweet atıldı. Kocaeli Valisi Hasan Güzeloğlu okulların tatil edilmediğini söyleyerek, "Valiliğimizin web sitesi ve twitter hesaplarına yapılan siber saldırılarla sahte tatil bildirimleri yapılmıştır. Dikkate almayınız" uyarısında bulundu.

Zaman gazetesinin haberine göre; Kocaeli Valiliği'nin Twitter hesabından okulların tatil edildiği tweet'i atıldı. Öğrenciler de tatil haberine sevindi. Ancak Kocaeli Valisi Hasan Güzeloğlu, Valilliğin Twitter hesabının hacklandiğini belirtti.

 

"Dikkate almayınız"

 

Kocaeli Valiliği'nin Twitter hesabından, "Buzlanmalar ve oluşturabileceği tehlikeler nedeniyle 04.01.2016 Pazartesi günü Kocaeli ili genelinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir" şeklinde tweet atıldı. Tweet kısa sürede birçok kişi tarafından yayıldı. Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ise twitter hesabından, "Meteorolojik tahminlere göre ilimizde yarın kar yağışı beklenmediği için Pazartesi günü tüm okullarımızda eğitim-öğretime devam edilecektir" ve "Valiliğimiz web sitesi ve twitter hesaplarına yapılan siber saldırılarla sahte tatil bildirimleri yapılmıştır. Dikkate almayınız" uyarısı yaptı.

 

Valilik'ten yazılı açıklama

 

Kocaeli Valiliği de yazılı açıklama yaparak, "Kocaeli Valiliği twitter hesabı kullanılarak, sahte tweetle okulların tatil olduğu bildirilmiştir. 04.01.2016 Pazartesi günü eğitim ve öğretime devam edilecektir. Valilik olarak herhangi bir tatil kararı alınmamıştır" uyarısında bulundu.

 

 

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