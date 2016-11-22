Twitter fenomeni ‘Jeans Biri’ tutuklandı

Twitter hesabında #Aksilahlanma başlığı açtığı öne sürülen sosyal medya fenomeni “Jeans Biri” savcılık tarafından “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla tutuklanması talebi ile mahkemeye sevk edildi. Ahmet Kemal A., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Twitter'da 1 milyon 600 bin kişilik takipçisi olan Jeans Biri adlı hesabın kullanıcısı Ahmet Kemal A. yaklaşık 25 gün önce gözaltına alınmıştı. KHK kapsamında kapatılan özel bir lisede öğretmen olduğu belirlenen Ahmet Kemal A. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ifadesi alınan Ahmet Kemal A. tutuklanması talebi ile nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Savcılık Ahmet Kemal A.’nın “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanmasını istemişti.