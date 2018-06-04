Twitter, Fas Başbakanı'nın hesabını kapattı

Twitter, Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani'nin hesabını kapattı. Yaşanan olay başbakanlık tarafından doğrulandı.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani’nin sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabının site tarafından kapatıldığı bildirildi.

Rûdaw’da yer alan habere göre konuyla ilgili açıklama Başbakanlık’tan yapıldı.

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Osmani’nin Twitter hesabının engellenmesi hakkında son günlerde sorular yöneltildiğine işaret edilerek, bu engellemenin, geçen ayın ortasında hesabın yoğun şekilde dolandığı gerekçesiyle Twitter’ın aldığı ihtiyati tedbir kararından kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada, başbakanlığın, hesabın normal şekilde işlemeye başlayana kadar konuyu takip edeceği kaydedildi.