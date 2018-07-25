Twitter 'Elon Musk' ismini yasakladı

Twitter bot hesapların tamamen devre dışı bırakılabilmesi için SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk adına yasaklama getirdi.

shiftdelete'in haberine göre,Elon Musk Facebook hesabını kapatmasının ardından sosyal medya etkileşiminin büyük bir kısmını Twitter üzerinden gerçekleştirmeye başladı. Yaptığı paylaşımlar ve takipçiler ile etkileşimi nedeniyle art niyetli kişilerin hedefi haline gelen Elon Musk'un ismi güvenlik gerekçesiyle Twitter tarafından yasaklandı.

Art niyetli kişilerin başında gelen Kripto para işiyle ilgilenenlerin en çok kullandığı isimler arasında Elon Musk başı çekiyor. Konuyu ele alan Twitter Hesap adı Elon Musk olan kullanıcıları anında bloke edip, onaylı bir hesap değil ise, tekrar aktif hale gelebilmek için “insanlık testi” yapıyor. Bloke edilen hesabın sahibinden, telefon numarası ve CAPTCHA ile onay isteniyor. Onay sonrasında ise bu adı kullanmaya devam edilebiliyor.